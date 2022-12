Basket | Milano sfida il Valencia in Eurolega | l’obiettivo è il terzo successo di fila

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dopo le due vittorie consecutive arrivate nelle scorse settimane (contro Stella Rossa e Monaco), l’Olimpiaandrà in cerca domani di un’altra affermazione in. I ragazzi di coach Ettore Messina scenderanno in campo alle ore 20:30 per affrontare ilin una partita che potrebbe essere davvero determinante nel cammino della compagine lombarda. Si giocherà al Mediolanum Forum e il match sarà valido per la sedicesima giornata della massima competizione per club in Europa. Per quanto riguarda la situazione in classifica, i meneghini hanno ora un record di 10-5 e si trovano dunque al penultimo posto, a tre successi di distanza dalla zona playoff (attualmente in ottava posizione ci sono l’Anadolu Efes e il Maccabi Tel Aviv con un record di 8-7). Dall’altra parte, invece, la squadra spagnola, uscita vittoriosa settimana ...