Barty la campionessa baby-pensionata che non soffre | «Faccio la casalinga | sto benissimo»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) In un mondo agonistico che non conosce quasi più vecchiaia, con i grandi campioni che restano in attività fino ai quaranta anni e poi quando smettono entrano in un tunnel di insoddisfazione, Ashleighrappresenta una mosca bianca. La grande tennista australiana s’è ritirata da numero 1 del mondo, a soli 25 anni, appena un attimo dopo essere diventata la prima australiana in 44 anni a vincere gli Aus Open. E da “” si trova. Lo racconta intervistata dal New York Times, 9 mesi dopo l’annuncio. “Ad essere onesti, la cosa che mi ha sorpreso di più è quanto mi senta a mio agio. Penso che probabilmente ci fosse una normale paura o incertezza nel non sapere come sarebbe stata la mia vita dopo il tennis. Non ero sicura di come avrei affrontato la cosa perché sono una persona a cui piace essere organizzata. Nel complesso ...