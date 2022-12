Adnkronos

Riporta i risultati di 6di programma su una riduzione del 40% di emocomponenti, ed ecco ... Mancuso ogni primo gennaio riceve puntuale la telefonata di quell'uomo cheuna dissezione aortica ...Ratzinger, che ha 95, ha lasciato il soglio pontificio diecifa. "Le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino",spiegato ... Morto Guido Zaccagnini, musicologo e voce Rai Radio 3: aveva 70 anni Aveva 62 anni e da tempo combatteva contro una malattia. Ha collaborato con Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Renato Zero e tanti altri ...È morto a 31 anni il cantante Joseph Marley, meglio conosciuto con il nome d’arte Jo Mersa Marley. Era il nipote della leggenda del reggae Bob Marley, figlio di Stephen Marley. Come riporta l’edizione ...