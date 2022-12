Atalanta AZ | sulla fascia destra Gasperini recupera Hateboer

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Contro l’AZ è pronto a ritornare per l’Hansdopo il lungo infortunio che lo aveva tenuto fermo ai box Domani l’scenderà in campo contro l’AZ per l’amichevole che si disputerà al Gewiss Stadium alle ore 19:00, e dal punto di vista tecnicopuò contare sul rientro dell’esterno olandese Hans. Come riporta L’Eco di Bergamo, il numero 33 nerazzurro è riuscito a riprendersi dall’infortunio che l’aveva tenuto lontano contro Nizza e Betis Siviglia. Ora però può tranquillamente rientrare a pieno regime per essere testato come tutta la squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Eco di Bergamo

