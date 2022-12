Associazione Teatro di Roma diventa Fondazione e Giovanna Marinelli il nuovo Commissario

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Ildisi avvia a grandi passi verso la realizzazione di un modello di governance in grado di garantire maggiore efficienza e capacità di creare offerta culturale. Il voto di oggi dell’Assemblea dei Soci per la trasformazione dell’diinè un passaggio decisivo al quale la nostra Amministrazione si è dedicata fin dall’inizio del mandato. Ringrazio Gianluca Sole per l’impegno straordinario garantito in questo ultimo anno e faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al, scelta di assoluta qualità e di riconosciuta esperienza, in grado di farci percorrere nel migliore dei modi questo ultimo tratto di strada fino all’insediamento dei ...

Agenzia CULT

