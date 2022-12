Ascolti tv | i dati di martedì 27 dicembre

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Idi mercoledì 27 Nella serata di ieri,27, su Rai Uno il film Aladdin con Will Smith ha coinvolto 3.152.000 spettatori pari al 19.3%. Alle spalle, su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale con 1.954.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Prossima fermata: Natale ha ottenuto 1.114.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Billy Eliot ha intrattenuto 1.083.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 C’era una volta in America ha ottenuto 844.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 891.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Virna Lisi – La Donna Che Rinunciò a Hollywood ha registrato 456.000 spettatori con uno share del 2.4%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

SuperGuidaTV

