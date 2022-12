Ascolti Tv analisi 27 dicembre | “Aladdin” incanta le famiglie e stacca Aldo | Giovanni e Giacomo Bene Brindisi con l’unico talk

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)al top: Tg1 a 4,757 milioni e 24,7%. “I Soliti Ignoti” a 4,664 e 22,9%. “L’Eredità” a 4,2 milioni e 24,7%. Tg5 a 4,170 milioni e 21,4%. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” a 3,745 milioni di spettatori e 18,5%. Tanti film in gara l’uno contro l’altro, con poche eccezioni alle regola in griglia, ieri sera martedì 27. Rai1 ha trasmessonella versione di Guy Ritchie e Canale 5 ha risposto con La banda dei Babbi Natale. Mentre, sempre in tema cinema, sono andate in onda due pellicole drammatiche ed un family: su Italia1 (Billy Elliot) e su Rai3 (C’era una volta in America), mentre Rai2 ha mirato su donne e bambini con Prossima fermata Natale. L’informazione e l’approfondimento? La presidiava solo Rete 4 con Zona Bianca, mentre La7 ha trasmesso il documentario su Virna Lisi, La donna che rinunciò ad ...

... le barzellette) perché è funzionale al programma e agli, appunto. Però non è che per ... L'della coppia Costamagna - La Rocca E ancora: "Poi mentre tutti si sfidano, faticano, escono, si ...Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 24 dicembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara, Linea Verde Life, la prima puntata della nuova stagione di Linea Bianca ... Analisi Auditel della serata di lunedì 26 dicembre 2022 Su Rai1 arriva a 3,152 milioni e 19,3% “Aladdin”, su Canale 5, “La Banda dei Babbi Natale” si ferma a 1,954 milioni e l’11,9%.Su Rai1 si ferma a 2,5 milioni e 15% “Purchè finisca bene”. La commedia con Boldi e De Sica su Canale 5 arriva distante..