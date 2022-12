Arrivati in Sicilia i 500 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) AGI -ini circa 500ierial largo di Portopalo di Capo Passero. Tra stanotte e questa mattina dei 489 tratto in salvo a quasi 80 miglia dalle coste dell'Isola, 180 sono approdati ad Augusta, 205 a Catania e 104 a Messina. Attivate le strutture e le procedure di accoglienza e identificazione. Alarm Phone ha poi segnalato un gommone in difficoltà al largo di Al Zawiyah, in Libia. L'associazione è in contatto con il gruppo di 45: "Dicono che il motore si è rotto. Stiamo cercando di raggiungere lalibica, ma nessuno risponde al telefono".

AGI - Agenzia Italia

