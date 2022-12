App Immuni | dal 31 dicembre non sarà più attivo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’app che ci ha tenuto compagnia negli ultimi due anni e mezzo andrà in pensione a fine anno., l’applicazione mobile della piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta Covid-19 verrà disattivate. A renderlo noto il ministero della Salute, precisando inoltre che lo stesso 31verrà interrotto anche ogni trattamento di dati personali effettuato dal dicastero ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.nonpiù disponibile su nessun tipo di dispositivo mobile (Apple, Google, Huawei), non segnalerà più nessun positivo nè servirà più per scaricare i nuovi green pass, ma solo per conservare quelli già acquisiti.possibile recuperare le Certificazioni verdi COVID-19 ...

