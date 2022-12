Anziani coniugi massacrati a Padova | la figlia Diletta Miatello fermata L’ipotesi del movente economico

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un. Potrebbe essere questa la ragione che avrebbe portato, 51 anni, a massacrare i genitori. I carabinieri l’hanno trovata in un albergo a una ventina di chilometri da casa. Aveva comprato del cibo e aveva detto che si sarebbeper qualche giorno. Sperava forse di sfuggire all’orrore che si era lasciata alle spalle, la casa dei genitori dove, secondo l’accusa, ha ucciso la madre e ridotto in fin di vita il padre. La donna, un matrimonio fallito e il figlio dato in affidamento esclusivo al padre, non ha confessato. È apparsa confusa, si è chiusa nel silenzio, quando nel tardo pomeriggio è stata portata nella caserma dei carabinieri. Il pubblico ministero Marco Brusegan di, dopo l’interrogatorio, ha ordinato il fermo della donna per ...

