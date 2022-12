Anziana uccisa in casa nel Padovano | marito ferito | fermata la figlia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un'donna è stata trovata morta nella suadi San Martino di Lupari, in provincia di Padova, mentre ilè stato rinvenuto, in gravi condizioni, per un trauma alla testa. La vittima aveva 84 anni.lamaggiore di 51 anni Nella tarda serata di ieri lamaggiore della coppia, Diletta Miattello, 51 anni, è stataper omicidio e tentato omicidio. La decisione è giunta al termine dell'interrogatorio cui è stata sottoposta nella caserma dei carabinieri di Cittadella. Miatello, che abitava nella bifamiliare dei genitori, era stata rintracciata ore dopo la scoperta dei corpi, in provincia di Vicenza. Secondo quando si è appreso, la donna non avrebbe fatto alcuna ammissione sul delitto.

Agenzia ANSA

Un fermo del pm per omicidio e tentato omicidio è stato disposto nella tarda serata di ieri nei confronti di Diletta Miattello, 51 anni, la figlia maggiore dell'anziana uccisa - il marito è stato ferito gravemente - nella sua casa a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. La decisione è giunta al termine dell'interrogatorio cui è stata sottoposta nella caserma dei carabinieri di Cittadella.