Antonino Spinalbese si smaschera da solo | Oriana Marzoli sa il suo segreto

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 7,ha detto più volte di conoscere undi. L’influencer aveva spiegato che era stato lui a raccontarle tutto. La concorrente aveva lasciato intendere che questofosse sul rapporto trae Belen Rodriguez ma non ha mai detto di che cosa si tratta veramente., infatti, ha spiegato di non voler parlare e ha giurato di non rivelare nulla.ha sempre negato di aver raccontato qualcosa dialla. Peccato che in queste ultime ore si siato da. GF Vip 7,dice di non aver raccontato niente ...