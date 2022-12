Antonino Spinalbese | cosa ha detto a Oriana su Belen? «Questa cosa la sai solo tu»

Grande Fratello

...#incorvassi #donnalisi #antonellafiordelisi #gfvip #grandefratellovip #neiperteitalia #neiperteeeeeeeeeeeeeee #voliamoneiperte CUFF IT - Beyoncé Anche Edoardo Tavassi epotrebbero ...... in onda su RadioRadio, l'ex concorrente della settima edizione ha colto l'occasione anche per dire la sua sul comportamento assunto danei confronti di Oriana Marzoli . Luciano ... I sospetti di Antonino Spinalbese nei riguardi di un VIP - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Bufera social contro il 'Gf Vip' dopo il televoto di ieri sera, che ha visto trionfare Antonella Fiordelisi, incoronata la concorrente preferita dal pubblico a casa. Al… Leggi ...L’influencer ha poi svelato un aneddoto inedito dietro la scelta del suo fidanzato e di Soleil Sorge come sostituti di Sonia Bruganelli ...