Annullato il concerto di Valentina Lisitsa a Venezia | proteste contro la pianista ucraina filo-Putin | «Ha suonato per i russi a Mariupol»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il Teatro La Fenice diha deciso di annullare ildellaiana. Lo ha fatto in seguito alle polemiche nate a causa della sua iniziale presenza tra gli artisti che suoneranno nella prossima stagione di musica da camera nelle Sale Apollinee del teatro lagunare. Tra le denunce più popolari sui social network, con oltre 60 mila visualizzazioni, c’è quella dell’attivistaMariia Kramarenko. «Questa è, e in teoria terrà unnel prestigioso Teatro La Fenice di», aveva scritto Kramarenko su Twitter pochi giorni fa. Aggiungendo che «laè famosa per le ...

Invece il concerto è stato annullato. Non si farà. Troppe le polemiche che sono scoppiate per la sua manifesta adesione alla politica di Putin, un'adesione di cui i rappresentanti di Musikamera non ... Il concerto della pianista ucraina Valentina Lisitsa al Teatro La Fenice è stato annullato. La scelta arrivata dopo le polemiche social, che si sono scatenate in particolare su twitter. La musicista, ... Venezia, la pianista filo-Putin suona alla Fenice: concerto annullato dopo le polemiche "Abbiamo ricevuto minacce pesanti sui social. Molto violente. Rivolte a noi come associazione ma anche al personale del teatro La Fenice che ci ospita. Ma, lo ribadisco, non eravamo a conoscenza della ..."