Gazzetta del Sud

Se, come ha sempre detto, Premio Nobel per la Letteratura 2022, le sembra che "dietro di sé ci sia un libro che si scrive da solo, semplicemente vivendo", è naturale che di lei che ha intrecciato la sua voce ...Natale può anche essere un'occasione per recuperare o andare alla scoperta delle opere della Premio Nobel per la Letteratura 2022. Da 'Il posto' a 'Gli anni' e da 'Memoria di ragazza' a '... Annie Ernaux, o l'autobiografia di tutte le donne “Lei parla tanto contro l’arte, ma Lei ha fatto dell’arte!”: la contraddizione che in un vecchio Bouillon de culture Bernard Pivot rimproverava ad Annie Ernaux si è specchiata nel passo esitante con c ...Dei Merangoli editrice, 2022 - Un romanzo che è una lente di ingrandimento che ricerca, nell'opera omnia della scrittrice premio Nobel per la Letteratura, quei minuscoli dettagli in grado di offrirci ...