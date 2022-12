Anna Oxa parla per la prima volta della morte drammatica | “Dolori così forti…” | straziante confessione

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)Oxaper ladel drammatico evento che le ha cambiato per sempre e irrimediabilmente la vita. Laè davveroe lascia di stucco tutti. Celebre cantante e concorrente di questa Sanremo 2023,Oxa ha confessato un lato davveri inedito di se stessa, raccontando di un drammatico evento che ha scalfito la sua vita. Classe 1961 è conosciuta per le sue magnifiche canzoni che hanno fatto cantare ed emozionare tutta Italia. La vedremo tornare sul palco dell’Ariston proprio in quest’edizione di Sanremo 2023, durante la quale porterà una canzone intitolata Sali (Canto dell’anima). Amadeus l’ha scelta come concorrente, e non poteva non farlo dato la sua lunga carriera di successo nel campomusica ...