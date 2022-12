Anche il Real fa i complimenti a Luka Doncic | 'socio d'onore del club' FOTO

Corriere dello Sport

...a intercettare questo bisogno di autenticità cresciuto inaspettatamentetra i giovanissimi. Costo : gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in - app Scarica BeReal. Your friends for. ...... piattaforma fantasy di As, che nella sezione calciomercato ha pubblicato pazzi trasferimenti come Luis Enrique alMadrid e Luis Figo al Barcellona .il passaggio di Gvardiol , uno dei ... Ronaldo torna al Real Madrid: anche il figlio lascia il Manchester United Il ragazzo segue ancora una volta le mosse del papà e se ne va dall'Inghilterra, firmando con l'Academy dei Blancos ...Il Real Madrid starebbe valutando l'acquisto del centrocampista bianconero come alternativa a Bellingham e Enzo Fernandez ...