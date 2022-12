Alla politica non interessa la malavita mafiosa foggiana. Che vergogna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Leggendo oggi l’intervista sullache Ludovico Vaccaro, procuratore della repubblica di Foggia, ha rilasciato al ilfattoquotidiano.it ho provato un malcelato senso di sconforto. Il drammatico j’accuse di Vaccaro ci dice che in questi ultimi anni non solo lanon ha fatto nulla per ribaltare e migliorare la situazione, ma l’ha addirittura peggiorata. Spiace autocitarsi, ma in questo caso è doveroso. Sono stato questore di quella provincia dal gennaio 2014 al luglio 2017, e dal primo giorno in sede non ho fatto che vedere procura e forze dell’ordine indagare, spesso con ottimi risultati, su omicidi di mafia, bombe, rapine ed estorsioni. E non parliamo di qualche omicidio o bomba, ma di decine. Dal gennaio 2014 ho inviato appunti a Roma, sono stato ascoltato da ...