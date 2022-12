Al via una raccolta fondi per Marco Pannone | il ragazzo pestato a Londra

(Di mercoledì 28 dicembre 2022). La solidarietà non conosce confini ladi denaro pubblico perne è un esempio tangibile. Aggredito brutalmente ala notte tra il 2 e il 3 dicembre scorso,attualmente è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital. Ilha 25 anni ed è originario di, una cittadina della provincia di Latina. Quando è stato aggreditosi trovava era a lavoro.massacrato afuori da un ristorante: come sta il 25enne in coma LaperDietro la sofferenza die della sua famiglia ...

RaiNews

...a oggetto sofferenze con elevata anzianità ebassa qualità del sottostante, che sono state effettuate con tassi di recupero inferiori alla media. Per le posizioni in sofferenza chiuse in...LANA. Ancoratragedia sulla strada. Un incidente mortale si è verificato a mezzogiorno inDelle Palade tra Narano e Lana . Nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion e un'auto .persona ha ... Avatar - la via dell'acqua supererà un miliardo di incassi entro la fine dell'anno Gli ultimi giorni del 2022 sono dedicati al bilancio dei risultati conseguiti, in particolare in termini di Prevenzione e Sicurezza. Un anno intenso, che ha visto la Polizia di Stato impegnata nei ser ...Una pistola rubata insieme alle chiavi di un'auto di grande cilindrata e attrezzi utili per scassinare porte. È questa la refurtiva sequestrata nella serata di ieri, 27 dicembre, ...