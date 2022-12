Ajax | Blind rescinde anticipatamente il contratto | lascia dopo 333 presenze - Sport - Calcio - quotidiano net

Agenzia ANSA

Il difensore olandese saluta il club nel quale è cresciuto con sei mesi d'anticipo rispetto alla naturale conclusione del ...Commenta per primo Daleyha risolto il contratto che lo legava all'ed ora è in cerca di una nuova destinazione. In vantaggio c'è sicuramente il Royal Antwerp allenato da Mark Van Bommel , ma secondo Fichajes sul ... Daley Blind risolve il contratto, non giocherà più dell'Ajax Il difensore olandese saluta il club nel quale è cresciuto con sei mesi d'anticipo rispetto alla naturale conclusione del contratto ...Adesso è ufficiale: Daley Blind non è più un giocatore dell'Ajax. Il difensore classe 1990 ha risolto consensualmente il proprio contratto con i Lancieri in ...