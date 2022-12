(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – AIRassume 100operatori d’esercizio. Ad accoglierli nel loro primo giorno di lavoro il Governatore della RegioneVincenzo De Luca, il presidente della Commissione regionale Trasporti, Luca Cascone e l’Amministratore Unico del gruppo AIR, Anthony Acconcia. Il piano di consolidamento aziendale, che mira ad ottimizzare i servizi, tenuto conto delle accresciute esigenze di mobilità su scala regionale, è stato presentato oggi presso l’Autostazione di Avellino. Grazie al fondo regionale per i lavoratori del TPL, nel 2022 sono stati 104 i dipendenti di AIR che hanno optato per l’accesso anticipato alla pensione. Questo ha consentito all’azienda regionale di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico e alla chiamata di 100...

anteprima24.it

Alla vigilia della cerimonia di accoglienza dei 100 neoassunti nell'azienda regionale del trasporto pubblico locale, l'amministratore unico di, Anthony Acconcia, annuncia una serie di ...Avellino . Inizia a entrare a regime l'Autostazione di Avellino. Dallo scorso 23 dicembre tutte le corse, anche per e da Napoli, sono state dirottate nel nuovo terminal dell'di via Fariello. In attesa della riapertura delle scuole, questi sono i primi giorni per testare la nuova sistemazione dei bus. I pendolari si dicono tutto sommato soddisfatti dello ... Air Campania: in arrivo 100 assunzioni e nuovi bus (FERPRESS) – Napoli, 28 DIC – AIR Campania assume 100 nuovi operatori d’esercizio. Ad accoglierli nel loro primo giorno di lavoro il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente ...Nel prossimo triennio contiamo di effettuare circa 250 nuove assunzioni, continuando nel processo di ricambio e potenziamento del personale. Sui servizi, nel frattempo, da domani ...