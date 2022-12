La Sicilia

Lo ha dichiarato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antoniosecondo il quale "le azioni per escludere e mettere a tacere le donne e le ragazze continuano a causare immense ...Ieri il gruppo islamista al potere inda un anno e mezzo aveva decretato il divieto per ...di afgani che dipendono dagli aiuti umanitari per la loro sopravvivenza" ha detto Antonio,... Afghanistan: Guterres, talebani revochino restrizioni donne "Le ultime restrizioni imposte dai talebani all'occupazione e all'istruzione di donne e ragazze sono ingiustificabili violazioni dei diritti umani e devono essere revocate". (ANSA) ...Sono Save the Children, il Consiglio norvegese per i rifugiati e Care. Hanno spiegato di non essere in grado di raggiungere uomini, donne e bambini in stato ...