Accende il camino e brucia 20mila euro | Pensavo fossero al sicuro

Aveva nascosto 20mila euro di buoni fruttiferi postali nel caminetto, ma la moglie l'ha acceso per Natale e l'ha bruciati. È accaduto a Roma, nel quartiere Monteverde, in via dei Quattro Venti, come riporta Il Messaggero. «Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire».