Abu Musab al-Zarqawi | il vero padre del Daesh

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Negli stessi anni in cui l’amministrazione Bush Jr lanciava la Guerra al Terrore, in risposta agli attentati dell’11 settembre 2001, un uomo che non era Osama bin Laden e che non apparteneva ad Al-Q??ida stava spargendo sangue in Medio Oriente e minacciando gli interessi e le vite degli Stati Uniti. Lo chiamavano lo sceicco dei InsideOver.