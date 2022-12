Aaron Taylor - Johnson è il nuovo James Bond? I bookmaker si scatenano

Agenzia ANSA

- Johnson, nuovo James Bond dopo le polemiche social Venezia, cancellato il concerto della pianista ucraina filo Putin GUARDA GLI SCATTI Jerry Calà a 'Capri Hollywood' AVEVA 62 ANNI ...Da supereroe a James Bond: il 32enne britannico- Johnson , famoso per il ruolo di Quicksilver nel film Avengers: Age of Ultron , avrebbe fatto un provino per vestire i panni dell'agente segreto nel prossimo film della saga, 'orfana' ... Aaron Taylor-Johnson nuovo Bond Bookmaker scatenati - People Aaron Taylor-Johnson nuovo James Bond I bookmaker si scatenano. L'attore 32enne britannico, famoso per il ruolo di Quicksilver nel film "Avengers: Age of Ultron" e per il recente "Bullet Train" con B ...Aaron Taylor-Johnson sarà James Bond Il 32enne britannico, famoso per il ruolo di Quicksilver nel film «Avengers: Age of Ultron» e per il recente «Bullet Train» con Brad Pitt, avrebbe fatto un provin ...