“A oggi è in gara” | Amadeus conferma la presenza di Madame al prossimo Sanremo | VIDEO

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lo status quo non provocherà, almeno per il momento, alcuno scossone all’interno dell’elenco dei cantanti inalFestival della canzone italiana. Arlo è stato il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale. A, dunque, èta lasul palco del Teatro Ariston di, nonostante l’indagine aperta nei suoi (e anche di altri) confronti per falso ideologico per il caso delle false vaccinazioni per ottenere delle false certificazioni verdi (quelle utilizzate nelle fasi più acute della pandemia da Covid). “#? C’è indagine in corso, finché non si viene dichiarati colpevoli, si è innocenti.adè in, mi ...

Agenzia ANSA

Alla fine Amadeus ha deciso di non decidere: "C'è un'indagine, finché uno non viene dichiarato colpevole a mio avviso è innocente. AMadame è in". Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ieri ha parlato per due ore durante il programma The flight di Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto ...Per il nostro portacolori si tratterà davvero di unaspartiacque . Dopo un avvio di stagione molto al di sotto delle attese, la pista sulla quale ha vinto in ben 7 occasioni potrebbe dare il là ... Il caso Madame scuote Sanremo, Amadeus 'Ad oggi è ancora in gara' Inviato a Castel Volturno Spalletti arriva prestissimo, molte ore prima del raduno pomeridiano al centro tecnico della squadra. In questi giorni di Natale non ha pensato ad altro, a ...Sono quaranta i piccoli amici a quattrozampe al suo interno e che sono in attesa di trovare una famiglia. Donati cibo e coperte ...