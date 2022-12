A Milano gli antagonisti celebrano il Natale anticlericale | vandalizzata la Madonna del Caravaggio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Notte di Santo Stefano di vandali e di blasfemia, a, dove l’edicola votiva del Musocco, conosciuta come Ladiè stata devastata: più di un residente collega la devastazione al ““ organizzato tra la sera die la mattina di Santo Stefano alla Cascina Torchiera, occupata da un collettivo antagonista. Al centro sociale occupatoil“Bruciate l’odio parentale – si legge nell’invito diffuso su Facebook – tramite socialità diffusa e, mentre bruciate figure clericali nel consueto falò, attenzione a non bruciarvi anche qualche neurone!”. Per i cittadini della zona, tra i bersagli degli attivisti rossi è probabile che sia rientrata anche la statua della ...

Corriere della Sera

L' Aeroporto diBergamo ha superato oggi, mercoledì 28 dicembre 2022, la quota di 13 milioni di passeggeri . ...della struttura operativa del gestore dopo averli preservati attraverso...TAMPONI PER TUTTIARRIVI DALLA CINA A MALPENSA In Italia a fare da apripista è la Regione Lombardia: sul sito dell'aeroporto diMalpensa un avviso spiega che all'arrivo "è consigliato ... Milano, verso la cancellazione dello show di Polunin, il ballerino che ... Per il quarto anno consecutivo Essere Animali è partner esclusivo per l’Italia dell’iniziativa mondiale, che nel 2022 ha coinvolto più di 629.000 persone e ha visto l’Italia tra i primissimi posti per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...