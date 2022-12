A 16 anni scopre stella variabile nella costellazione Carena

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Porta la firma di un giovanissimo ricercatore la recente scoperta di una- che è stata denominata MarSEC2 V2 -cozione meridionale della. Il ragazzo in questione si chiama Lorenzo Sassaro, ha 16, è iscritto al Liceo "Gian Giorgio Trissino" di Valdagno (VI) e - da grande appassionato e studioso di astri - frequenta l'Osservatorio astronomico di Marana di Crespadoro (VI), il Marana Space Explorer Center (MarSEC), delegazione territoriale dell'Unione Astrofili Italiani (UAI). Proprio grazie all'attività di ricerca astronomica avviata presso il MarSEC, sotto la guida degli esperti Ivo Peretto e Stefano Lora, il giovane Lorenzo Sassaro è riuscito a individuare la sua prima. Per conciliare più ...

Uno studente di scuola superiore di 16 anni scopre una stella variabile: si trova a 1480 anni luce dalla Terra Guendalina Tavassi si è presentata sui social network con una tutina aderente e un'apertura stratosferica: davanzale tutto scoperto, wow.Lorenzo Sassaro è uno dei più giovani soci di un osservatorio astronomico. L'ente americano ha confermato «MarSec2_V2» è una stella mai registrata prima ...