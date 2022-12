23 propositi per il nuovo anno

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) A seconda di quanto siate diventati stufi, l’inizio delrappresenta un’opportunità reale e speranzosa per una “nuova persona” o solo un’altra notte in cui ubriacarsi e procedere come al solito. Sebbene il tempo sia un costrutto sociale e sia improbabile che qualcosa cambi magicamente di voi stessi o del mondo da un giorno

Uomo&Manager

Accompagnato con le lenticchie è simbolo di buon auspiciol'anno nuovo. Una tradizione che ci proietta verso i buonie alle speranze dell'anno che verrà. Un po' come le previsioni dell'...... disegnare, così come stiamo facendo, la programmazione turisticatutti i prossimi mesi dell'incipiente 2023. Ancora una volta, analizzando e confrontando dati ed attese, allineandoe ... Buoni propositi per il 2023: fare una lista può essere utile L’AQUILA – E’ stato presentato ieri all’Emiciclo il rendiconto 2019-2022 delle iniziative della segreteria del Partito democratico d’Abruzzo. Presenti, tra gli altri, il capogruppo del Pd in Consiglio ...Reddito, ecco la stretta anti-neet. Giorgia Meloni lo aveva annunciato in campagna elettorale e la Legge di Bilancio, in approvazione al Senato, ha confermato i propositi della premier sul ...