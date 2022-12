15 autobus elettrici a transito rapido per 200mila residenti fra Bergamo e Verdellinio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) E' stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento della progettazione e l'esecuzione del nuovo collegamento veloce fraa Verdellino con veicoliad alta capacità e in gran parte ...

...e l'esecuzione del nuovo collegamento veloce fra Bergamo a Verdellino con veicoliad alta capacità e in gran parte su corsia preferenziale. Un nuovo servizio e - Brt, ovvero dia ... Atb Bergamo, al via il bus Rapid Transit, 84 milioni di euro di ... La linea collegherà sei Comuni, con collegamenti verso altri otto, e vedrà una corsa ogni quarto d'ora. Il progetto prevede grossi cambiamenti sulla provinciale. Progetto da 84 milioni pronto per l'es ...Nel quadro del Piano pluriennale degli investimenti previsti per il rinnovo materiale rotabile per servizi di Umbria TPL gomma, ...