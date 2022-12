Zona Wrestling Awards 2022 – Breakout Star of the Year

(Di martedì 27 dicembre 2022) Martedì 27 dicembre, mancano pochi giorni al nuovo anno ma la redazione dinon si ferma mai. Nuovo giorno e nuovo Award: quello per laof the. Vincerà un Rookie? Vincerà un esperto lottatore tornato a far parlare di se? O un giovane in rampa di lancio che in questoha trovato la sua vera dimensione? Scopriamolo insieme. Buona lettura a tutti. i iAWARD – ROOKIE/OF THEi i GIOVANNI Carmelo Hayes (WWE) – 3 punti Logan Paul (WWE) – 2 punti Roxanne Perez (WWE, IW) – 1 punto LUCA GRANDI Sami Zayn (WWE) – 3 punti Logan Paul (WWE) – 2 punti Austin Theory (WWE) – 1 punto DANILO Jamie Hayter (AEW) – 3 ...

Zona Wrestling

Fatto di per sé confortante, avendo molti temuto che il Bologna non fosse attrezzato per ilnel fango dellasalvezza (i soliti paragoni con Genoa e Cagliari dello scorso anno). UnIn uno sono presenti molti stand i fumetti, gadget e chinchaglierie, in un secondo c'è laretro, con i cabinati anni 80/90, diversi modellini lego in esposizione e pure in ring di. Nel ... Zona Wrestling Awards 2022 – Most Improved Wrestler of the Year Ed eccoci anche quest’anno agli Award italiani. Dopo l’interesse dall’anno scorso, anche quest’anno, replichiamo l’esperimento degli Unified Italian Awards, radunando alcuni dei migliori esperti del w ...Gli AWARDS del PWC giunti alla loro quarta edizione insieme a Follow The Tube e Frank Mandolini del Pro Wrestling Illustrated.