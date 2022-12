Zona Bianca | oggi 27 dicembre la puntata numero 100

(Di martedì 27 dicembre 2022) . Tra i temi: Quatargate e la stretta al reddito di cittadinanza, martedì 27, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “” il talk d’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi che ha raggiunto il traguardo della centesima. Dal primo appuntamento del 7 aprile 2021, il programma non si è mai fermato, fornendo sempre un’informazione puntuale sui temi al centro della politica e della cronaca nazionale e internazionale. Leggi anche: Il figlio 19enne di Matteo Salvini rapinato a Milano. L’accaduto Nel corso della serata un vasto approfondimento verrà dedicato alla stretta al reddito di cittadinanza introdotta dal Governo Meloni. Focus, inoltre, sulle ultime notizie relative al caso Soumahoro e allo scandalo del Qatargate. L'articolo proviene da 361 ...

Mediaset Infinity

...speranza di ritrovare la sua Fiat 500 L(targata FH 541 JN) rubata nella notte tra venerdì e sabato nello stallo per disabili a loro riservato proprio sotto casa, in via Marco Polo, nella......repubblicano Greg Abbott che la Casaha criticato accusandolo di aver messo in scena "una pagliacciata crudele e vergognosa" e una "strumentalizzazione politica". Arrivati nelladel Naval ... Zona Bianca, anticipazioni: reddito di cittadinaza e caso Soumahoro Si aggrava il bilancio delle vittime della tempesta artica che si è abbattuta sugli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dai media americani, i morti sono almeno 48, di cui 27 nello stato di New York ...Domani, martedì 27 dicembre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Zona Bianca” il talk d’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi che ...