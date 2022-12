Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 dicembre 2022

(Di martedì 27 dicembre 2022) Questa sera, martedì 27, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 27, di? Scopriamoli insieme.Stasera il talk d’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi raggiunge il traguardo delle 100 puntate. Dal primo appuntamento del 7 aprile 2021, il programma non si è mai fermato, fornendo sempre un’informazione puntuale sui temi al centropolitica ...

Canale Dieci

" , questa sera alle 21.25 su Rete 4 un nuovo appuntamento con Giuseppe Brindisi, che festeggia la 100esima puntata del programma. Nel corso della serata, alla luce della prima manovra del ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:(talk show, politica, attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 Virna Lisi - La donna che ... Zona Bianca, ospiti e anticipazioni di oggi 27 dicembre 2022 da Giuseppe Brindisi su Rete4 La radicale trasformazione di un sottotetto, ripensato per una coppia con due bambini come una "lanterna luminosa" dall'identità marcata, massima funzionalità e punti di vista inattesi ...Molti italiani amano trascorrere la settimana bianca nel loro Paese, che offre dei luoghi davvero incantevoli per concedersi una meravigliosa vacanza sulla neve. L’Italia offre davvero molte possibili ...