Zona Bianca fa cifra tonda | festa per la 100ª puntata

(Di martedì 27 dicembre 2022) Mai fermi. Anche durante la Pandemia, durante il Covid - che ha cambiato tutti i programmi tv - sempre in diretta tra attualità e scoop. Poi la guerra in Ucraina e le elezioni. Insomma,, il programma di approfondimento e attualità di Rete 4, ha attraversato l'Italia sempre all'insegna dell'informazione. Ora quel format festeggia 100 puntate. Un successo di Giuseppe Brindisi, uno dei conduttori più eleganti e pacati di sempre. Tra le firme del programma c'è Ivan Roncalli, giovane autore storico di Pomeriggio5 e di altri programmi di successo del Biscione (tra questi Domenica Live e Grande Fratello). Una gola profonda dice che è molto richiesto negli ambienti televisivi. Intanto, sembra da rumors che ai piani alti di Cologno Monzese si stiano preparando i festeggiamenti per la centesima. Che cadrà stasera.

Marida Caterini

