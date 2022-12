Zelensky torna da Washington con un solo Patriot e con tanti dubbi

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un’aura di simbolismi ha accompagnato la visita adel presidente ucraino Volodymyr, tenuta segreta fino all’ultimo momento. La cordialità e i sorrisi offerti nel vertice avvenuto il 21 dicembre non sono riusciti però a mascherare i dissensi e gli imbarazzi trapelati dall’incontro con Joe Biden. Questa è anche una guerra di narrazione e di immagini, dunque era importante per il POTUS presentarsi con una cravatta in tinta con la bandiera ucraina, mentreha indossato una felpa col consueto verde militare con l’emblema nazionale ricamato sul petto. Il presidente ucraino ha donato una bandiera firmata dai suoi soldati e ha ricevuto dalla speaker della Camera Nancy Pelosi una teca con una bandiera americana fatta sventolare sul Campidoglio in suo onore. Ancora miliardi di dollari per, ma ...