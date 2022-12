Zelensky | Ancora 9 milioni di cittadini senza elettricità | ci prepariamo al 2023

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Kiev, 27 dicembre 2022 "In varie regioni dell'Ucraina, circa 9di persone sono state private della fornitura di energia elettrica a partire da questa sera, ma le autorità stanno pensando a come risolvere i problemi energetici nel". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyrnel suo consueto discorso serale Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

