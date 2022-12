Zaniolo | il dubbio di Orlando sul ruolo | «Non si capisce»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 dicembre 2022) Le parole di Massimosuldi Nicolòin campo: «Forse Mourinho non ha tutta questa voglia di capirlo» Ospite a TMW Radio, Massimoha parlato così di Nicolò, in particolare suldel calciatore della Roma. Di seguito le sue parole «Anche io non sono riuscito a capirlo. A volte fa la punta, a volte l’esterno, forse Mourinho non ha tutta questa voglia di capirlo e non è l’allenatore ideale per lui. Butta giù la testa e va avanti, non cerca mai l’uno-due, deve migliorare tatticamente». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.