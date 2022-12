Zamorano esalta Alvarez | «Sa fare tutto e bene | è il più completo»

(Di martedì 27 dicembre 2022) Le parole dell’ex interistasu Julian: «É l’attaccante piùin circolazione. È un ragazzo che sa» Intervistato da Olé, l’ex interista Ivanelogia Julian, la punta dell’Argentina e del Manchester City. Di seguito le sue parole «Oggi nel calcio moderno mi sembra che Julian sia l’attaccante piùin circolazione. È un ragazzo che sa: Ha potenza fisica, calcia con entrambe i piedi, ha il colpo di testa ed è il primo ad aiutare i suoi compagni in fase difensiva. Semplicemente fantastico» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alfredo Pedullà

