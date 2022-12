Xi Jinping manda jet e navi | Taiwan si prepara alla guerra Leva militare obbligatoria e nuove armi dagli Stati Uniti

Il Foglio

Fiducia delle Borse di Hong Kong e Shanghai, lo yuan sale Xiai funerali di Jiang Zemin loda la sua "opposizione ai disordini" dopo Tienanmen. E le esequie diventano la celebrazione del suo ...xi jiping xx congresso partito 1 La Cina ha annunciato il ritiro dell'applicazione utilizzata per tracciare i movimenti dei residenti in funzione anti coronavirus, un nuovo passo verso il superamento ... Michel incontra Xi: l'ambiguità europea va in scena a Pechino People arriving in China will only be required to obtain negative Covid test results within 48 hours of departure, according to a statement from the National Health Commission Monday.Una guerra, quella al Covid, sembra chiudersi ma quella, vera, in Ucraina si accende. Ecco i fatti principali accaduti in questo 2022.