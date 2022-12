Workday ha annunciato la nomina di Carl Eschenbach come co-CEO

(Di martedì 27 dicembre 2022)ricoprirà questo ruolo insieme ad Aneel Bhusri, co-CEO, co-fondatore e presidente di(società quotata a New York NASDAQ:WDAY) fino a gennaio 2024: a quel punto sia Aneel e sia il Board si aspettano che il manager assuma le responsabilità di CEO esclusivo mentre Aneel passerà a un nuovo ruolo di presidente esecutivo dimantenendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione.ha oltre 35 anni di esperienza alla guida di aziende tecnologiche. Dal 2016 è stato partner di Sequoia Capital, una delle principali società di venture capital, e ha lavorato a stretto contatto con organizzazioni di software enterprise innovative in forte crescita. In precedenza, il manager ha ricoperto diversi ruoli di manageriali in VMware, fornitore ...

