Wilma Goich avverte Antonino | “Qualcuno ha raccolto i tuoi avanzi”

(Di martedì 27 dicembre 2022) La cantante ha svelato adSpinalbese cosa è accaduto tra due gieffini: parlaMattinata di rivelazioni al GF Vip. Subito dopo la puntata di ieri sera del reality condotto da Alfonso Signorini, nella casa più spiata d’Italia è tornata a mettersi in moto la macchina delle dinamiche. E ad aggiornare su quanto accaduto nelle ore piccole ci ha pensato, come sempre sul pezzo. La cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello, tra le concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha aggiornatoSpinalbese su quanto accaduto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nel corso della notte: “C’è chi ha” – ha esordito laparlando con l’hair ...

Yahoo Eurosport IT

... Nikita Pelizon , Sarah Altobello e. Il risultato del televoto sarà svelato nella nuova puntata in programma lunedì 2 gennaio . Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per ...La vediamo continuamente al centro di litigi e battibecchi, specialmente con l'amica - nemica(persino al cenone di Natale si sono scontrate), ma stavolta Patrizia Rossetti ha mostrato il lato più tenero di sé al GF Vip 7 . Tornare indietro nel tempo, sfogliando i ricordi di una ... Gf Vip, scintille a Natale tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti: il motivo Questa settimana al televoto chi vuoi eliminare tra Nikita, Oriana, Sarah o Wilma Partecipa al nostro sondaggio e vota ...Patrizia Rossetti ha mostrato il suo lato più tenero al “GF Vip”: le sue lacrime sincere per la famiglia sono state una boccata d’aria fresca.