We Run Rome 2022 | programma | orari | tv | streaming | chi parteciperà

(Di martedì 27 dicembre 2022) Sabato 31 dicembre andrà in scena la We Run, ormai tradizionale gara di atletica che si snoda lungo le strade della capitale. L’appuntamento di San Silvestro è l’evento sportivo che, insieme alla più rinomata BOClassic, chiude l’anno e lancia la volata verso l’imminente 2023. Si preannuncia grande spettacolo per l’undicesima edizione, che prevede la disputa di una prova sui 10 km per gli uomini e per le donne. La lista dei partecipanti e le stelle che saranno ai nastri di partenza devono ancora essere svelate. La gara scatterà alle ore 14.00per entrambi i sessi, partenza e arrivo sono previsti allo Stadio delle Terme di Caracalla “Nando Martellini”. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv edella We Run ...

Si è svolta nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio, la conferenza stampa di presentazione della Mooney We, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km che si correrà a Roma il 31 dicembre alle ore 14.00. L'evento, ...Si terrà il 31 dicembre il Mooney We, evento organizzato da Atleticom ASD sotto l'egida della FIDAL, inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di FIDAL Silver Label. Gode inoltre dei patrocini del CONI, ... Run Rome The Marathon in testa con 8396 finisher, scopri la classifica Top10 maratone italiane MORRO D’ORO – L’Atletica Vomano traccia il bilancio di una lunga ed entusiasmante stagione agonistica 2022, iniziata il 23 gennaio per concludersi il 31 dicembre a Roma con la XI ...L’Atletica Vomano traccia il bilancio di una lunga ed entusiasmante stagione agonistica 2022, iniziata il 23 gennaio per concludersi il 31 dicembre a Roma con la XI Atleticom We run Rome (gara interna ...