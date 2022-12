Waldek Wouldy | Tifoso Azzurro dalla Polonia | Il Centro Paradiso di Soccavo? La casa dei Maradona

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 27 dicembre 2022) Le iniziative del grandissimo, originario della. Per Natale? “Ho preparato l'evento Buon Natale Con Diego!!! Vi invito il 20 - 21 dicembre presso il. Vorrei invitarvi ad unirvi a me per gli auguri di Natale e di Capodanno alle 18.00”., raccontaci delle tue attività: “Mi adopero anche in memoria di Hugo”. E quanto ti costa? “Il portafoglio ora è vuoto”. Come ti organizzi? “Di notte mando i messaggi, di annuncio degli eventi, ai gruppi di Tifosi del Napoli su Facebook. Di notte, spesso, lavoro a questi progetti”. Quali eventi hai creato? “Il 20 e 21 dicembre. Ma non sono stati giorni favorevoli per una festa fuori allo storico...