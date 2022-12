Volontari oncologia | “Salta il fondo per il Piano oncologico nazionale? Governo Meloni tradisce promesse | politici inconcludenti”

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Siamo sconcertati e preoccupati per l’inconcludenza della classe politica. I malati di cancro non possono aspettare e con la Favo chiedono risposte concrete e immediate al ministro della Salute”. Elisabetta Iannelli, segretario generale della Federazione italiana delle Associazioni diato in(Favo), commentando la mancata approvazione degli emendamenti alla legge di Bilancio con i quali ilsi era impegnato a stanziare 10 milioni di euro per il 2023 e altrettanti per il 2024 per dare avvio al. Questo primo intervento era stato annunciato e poi escluso dalla prima finanziaria del, ha ricordato la Favo in una nota. “e opposizioni hanno continuato a essere sordi ...

Volontari oncologia: "Salta il fondo per il Piano oncologico nazionale Governo Meloni tradisce… La Meloni aveva promesso 20 milioni per il Piano oncologico nazionale. Ma in Manovra non ci sono. La Manovra è arrivata oggi al Senato ma senza i fondi che erano stati promessi per dare concretezza al ...È polemica sul mancato approdo del Piano oncologico nazionale da 10 milioni di euro per il 2023 e 10 per il 2024 nel testo della Manovra 2023.