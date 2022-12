Volley | le migliori italiane della 13a giornata di A1 Villani è una certezza | crescono Lubian e Squarcini

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) LE13ADI SERIE A1 MARINAe FEDERICA: partiamo in questa carrellata di nomi dalla coppia di giovani centrali di Conegliano. Prova di grande solidità per entrambe nella facile vittoria contro Perugia, in cui hanno chiuso rispettivamente con 11 e 8 punti. Efficaci in attacco, presenti a muro e devastanti al servizio, fondamentale in cui sono tra le eccellenze del campionato. FRANCESCA: una presenza piuttosto frequente in queste liste, la schiacciatrice di Chieri continua la sua stagione di alto livello, proprio come sta facendo la sua squadra. 17 punti di grande importanza nella vittoria non banale contro Pinerolo, nonostante le avversarie la cercassero costantemente in ricezione. NOEMI SIGNORILE: la vittoria di ...