Visitare l’Italia | i luoghi e i monumenti più amati dai turisti

(Di martedì 27 dicembre 2022) Da Bolzano a Taormina, passando per Milano, Roma e Napoli. Il turismo è tornato a popolare lo stivale, facendo registrare nel 2022 nuove tendenze nei comportamenti tutte da scoprire. A svelare tutte le curiosità è Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni che ha raccolto e analizzato le scelte degli utenti (italiani e stranieri) nel trimestre settembre-dicembre 2022. Il primo dato che emerge dall’indagine riguarda l’incremento delle vendite dei biglietti, cresciuta addirittura del 112% rispetto al 2021. Entrando nel dettaglio delle nazionalità che maggiormente amanoil nostro paese, Tiqets vede al primo posto i francesi (23,12%). Seguono americani (11,9%), inglesi (11,75%), tedeschi (8,68%) e olandesi (7%). È questa la Top 5 deistranieri che hanno fatto tappa in Italia durante ...