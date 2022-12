VIDEO | Liv Morgan festeggia la vittoria dello Street Fight match con diversi giovani fan

(Di martedì 27 dicembre 2022) Livhato la suaconfan della WWE ieri sera durante un live event al Madison Square Garden di New York. L’ex SmackDown Women’s Champion ha affrontato Shayna Baszler in unodurante lo show. La felicità! Liv si è abituata a incontri violenti da quando ha perso il titolo contro Ronda Rousey a Extreme Rules. La 28enne ha sconfitto la Queen of Spades all’MSG. Dopo l’incontro, lahato con alcunifan. Ha abbracciato e scattato selfie con loro, sembrando felicissima di divertirsi con il WWE Universe, come si vede nelqui sotto: One the reasons @YaOnlyLivvOnce is the best. #WWEMSG pic.twitter.com/62RdA28OHi— ...

Pianetagenoa1893.net

...sa già come ottenerla. "The Rig " La serie segue le vicende della crew della piattaforma ... I film del 2023 su Prime" Lamborghini - The man behind the legend " " dal 19 gennaio Ambientato ..." Non avrai fame per molto ", si legge nella descrizione delCreata da Ashley Lyle e Bart ... Sammi Hanratty ( Shameless ) nei panni di Misty Quigley,Hewson ( Santa Clarita Diet ) nella ... LIVE VIDEO, Bari-Genoa: commenti in "La voce del Patrone ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...In streaming e download su CHILI c'è Amsterdam, un film non solo giallo, dove Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington sono alla testa di un cast di stelle, in una rievocazione d'epoca.