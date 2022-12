TGCOM

Leggi Anche Sanremo 2023, Amadeus svela i nomi dei Big in gara: da Giorgia a Marco Mengoni Leggi Anchevaccinazioni Covid: indagate la tennista Camila Giorgi e la cantante Madame Daniela Grillone Tecioiu era stata arrestata a fine febbraio insieme al marito Andrea Gacoppo e al nefrologo ...In questi mesi, la procura diha interrogato per cinque volte la dottoressa Daniela ... E per quellevaccinazioni che consentivano di ottenere il green pass, lo scorso anno si sono rivolte ... Vicenza, finte vaccinazioni Covid: le ammissioni della dottoressa "incastrano" la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi VICENZA - Milioni e milioni di euro di debiti, contratti per fare la bella vita utilizzando una società di comodo. La guardia di finanza di Vicenza ha sequestrato 20 immobili tra ...Daniela Grillone Tecioiu sotto interrogatorio ha ammesso le sue responsabilità. Sanremo a rischio per l'artista