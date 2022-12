Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 dicembre 2022)DEL 27 DICEMBREORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. DIVERSI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI AL TRAFFICO, VEDIAMO NEL DETTAGLIO: SULL’A24-TERAMO PERMANGONO LE CODE TRA CARSOLI-ORICOLI E VICOVARO-MANDELA IN DIREZIONEA CAUSA DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN PRECEDENZA AL KM 38 CIRCA. ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA TOGLIATTI. NELL’INCIDNETE, AVVENUTO IN COMPLANARE, SONO COINVOLTI TRE VEICOLI. INCIDENTE ANCHE SULL’A1 FIRENZETRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE. TRE AL MOMENTO I KM DI CODA CON TENDENZA ALL’AUMENTO. TRAFFICO INTENSO ...