Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 dicembre 2022)DEL 27 DICEMBREORE 12:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PARTIAMO DAL RACCORDO PRIMI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA ALTEZZA LABARO SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASILINA ALTEZZA SAN CESAREO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA PER IL RESTO SITUAZIONE DEL TRAFFICO TUTTO SOMMATO TRANQUILLA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral